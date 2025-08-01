Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yatay kaldı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2 ile yatay seyir izledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon öncü verilerini yayımladı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda da yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda değişiklik göstermedi.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ANA BİLEŞENLER

Avro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,3 ile yatay seyir izledi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 3,3 ile gıda ve tütün ürünlerinde gerçekleşirken, hizmetler sektörü yüzde 3,1 ile ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.