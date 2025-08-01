Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yatay kaldı
Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2 ile sabit kaldı ve yüzde 1,9'luk piyasa beklentilerini aştı. Çekirdek enflasyon da yüzde 2,3 ile değişmeyerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedef seviyesinde seyretti.
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2 ile yatay seyir izledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon öncü verilerini yayımladı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda da yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda değişiklik göstermedi.
Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.
ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ANA BİLEŞENLER
Avro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,3 ile yatay seyir izledi.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 3,3 ile gıda ve tütün ürünlerinde gerçekleşirken, hizmetler sektörü yüzde 3,1 ile ikinci sırada yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.