Avro Bölgesi'nde Haziran enflasyonu yüzde 2

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2 seviyesine yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

TÜFE YÜZDE 2'YE ÇIKTI

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu.Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde haziranda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 2,7 geriledi.

ÜLKE BAZLI ENFLASYON ORANLARI

Yıllık enflasyon haziran ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.