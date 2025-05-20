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Avro Bölgesi'nde inşaat sektöründe düşük üretim sürüyor

Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi Mart 2025’te aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,1 geriledi. En fazla aylık artış Avusturya’da, en büyük düşüş ise Portekiz’de kaydedildi.

Ekonomi
  • 20.05.2025 12:56
  • Giriş: 20.05.2025 12:56
  • Güncelleme: 20.05.2025 13:00
Kaynak: AA
Avro Bölgesi'nde inşaat sektöründe düşük üretim sürüyor
Foto: Depophotos

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 düştü.

AB'de de inşaat üretimi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

ÜLKE BAZINDA EN FAZLA ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,9 ile Avusturya'da, yüzde 4,6 ile Romanya'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Portekiz'de, yüzde 4 ile Slovenya'da ve yüzde 3,7 ile Polonya'da ölçüldü.

YILLIK BAZDA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER

İnşaat üretimi yıllık bazda ise yüzde 12 ile Çekya'da, yüzde 8,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 7,4 ile Avusturya'da artarken, Slovenya'da yüzde 11,6, Belçika'da yüzde 6,6 ve İspanya'da yüzde 6 geriledi.

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