Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustosta hafif yükseldi

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de temmuzda ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta değişmedi.

Avro Bölgesi'nde ise temmuzda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı ağustosta yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE DÜŞÜŞ

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

ÜLKELERE GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI

Ağustosta işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,3, Finlandiya'da 9,8, İsveç'te 8,7, Estonya’da 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 8,1 oldu.

İŞSİZ SAYISI VE GENÇ İŞSİZLİK ORANI

AB'de işsiz sayısı, ağustosta 13 milyon 89 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 842 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustos ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 819 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 220 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14 olarak ölçüldü.