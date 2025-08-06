Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentinin altında

Eurostat’ın açıkladığı ilk tahminlere göre, 2025 yılının Haziran ayında perakende ticaret hacmi, bir önceki aya göre hem Avro Bölgesi'nde hem de Avrupa Birliği genelinde mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,3 arttı. Mayıs 2025’te ise perakende satış hacmi Avro Bölgesi’nde yüzde 0,3, Avrupa Birliği genelinde ise yüzde 0,5 oranında gerilemişti.

YILLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 3,1

Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla takvim etkisinden arındırılmış perakende satış endeksi hem Avro Bölgesi'nde hem de Avrupa Birliği'nde yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Bu artış, tüketici harcamalarında yıllık bazda toparlanmaya işaret etti.

GIDA DIŞI ÜRÜNLERDE SATIŞLAR YÜKSELDİ

Sektörel bazda incelendiğinde, Avro Bölgesi’nde Haziran ayında bir önceki aya kıyasla gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı ürünler yüzde 0,6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 oranında arttı. Avrupa Birliği genelinde ise aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı ürünler yüzde 0,6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artış gösterdi. Üye ülkeler arasında aylık bazda en yüksek artışlar Hırvatistan’da yüzde 3,6, İsveç’te yüzde 2,6 ve Malta’da yüzde 2,2 olarak kaydedildi. En fazla düşüş ise Fransa’da yüzde 0,9, Polonya ve Slovenya’da yüzde 0,8, Danimarka’da ise yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

ÜLKELERE GÖRE YÜKSELİŞ ORANLARI

Yıllık bazda bakıldığında ise Haziran 2025’te Avro Bölgesi’nde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı ürünler yüzde 4,3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,0 oranında yükseldi. Avrupa Birliği’nde ise aynı ürün gruplarındaki artışlar sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 4,4 ve yüzde 4,6 oldu. En yüksek yıllık artışlar Güney Kıbrıs’ta yüzde 8,7, Hırvatistan’da yüzde 7,4, Malta ve Portekiz’de ise yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, Finlandiya’da yüzde 1,1 ve Slovakya’da yüzde 0,4 oranında düşüş gözlendi.