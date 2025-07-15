Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,7 arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞ ORANLARI

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta nisan ayına göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 2,9 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ İRLANDA'DA

Mayısta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 12,4 ile İrlanda'da, yüzde 3,4 ile Malta'da ve yüzde 2,2 ile Almanya'da oldu.

EN FAZLA DÜŞÜŞ HIRVATİSTAN’DA

En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,8 ile Slovakya'da ve yüzde 2,7 ile Belçika'da gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ YİNE İRLANDA’DA

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 40,7 ile İrlanda'da, yüzde 5,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 5 ile İsveç'te ölçüldü.

BELÇİKA, YILLIK BAZDA DA EN ÇOK DÜŞEN ÜLKELERDEN BİRİ

En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Belçika'da, yüzde 6,5 ile Bulgaristan'da ve yüzde 4,2 ile Danimarka'da gerçekleşti.