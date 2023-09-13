Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,1, Temmuz 2022'ye göre de yüzde 2,4 azaldı.

AB'de de sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 9,1 ile Danimarka'da, yüzde 6,6 ile İrlanda'da ve yüzde 4,4 ile Litvanya'da tespit edildi.

​​​​​​​Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 11,5 ile Bulgaristan'da, yüzde 9,5 ile Estonya'da ve yüzde 8,6 ile Letonya'da gerçekleşti.