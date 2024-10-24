Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri zayıfladı

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ekimde düşüş gösterdi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesinin ekim ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, eylülde 51,4 olan hizmet sektörü şirket faaliyetleri PMI, ekimde 51,2'ye düşerek son 8 ayın en zayıf seviyesini gördü.

Eylülde 49,6 seviyesinde olan bileşik PMI, ekimde 49,7 seviyesinde belirlendi.

İmalat sanayi PMI da eylüldeki 45 seviyesinden ekimde 45,9'a çıktı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'ndeki şirket faaliyetlerinin düşen talep nedeniyle azaldığını ortaya koyuyor.