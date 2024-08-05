Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3,1 düştü.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,5 yükselirken, yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 3,3 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda aylık bazda en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 1,9 ile İspanya ve Romanya'da ve yüzde 1,8 ile Yunanistan'da arttı.

Aylık ÜFE haziranda, Bulgaristan'da yüzde 1, Çekya, Fransa ve Finlandiya'da yüzde 0,3 geriledi.

ÜFE, haziranda yıllık bazda ise Lüksemburg'da yüzde 19,1, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1 artarken, Slovakya'da yüzde 19, Fransa'da yüzde 6 ve Polonya'da yüzde 5,7 azaldı.