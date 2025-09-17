Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2 oldu

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

YILLIK VE AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Buna göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Enflasyon, temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda yüzde 0,2 arttığı yönündeydi. Avro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

SEKTÖR BAZINDA FİYAT ARTIŞLARI

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,44 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri sektörü izledi.

AB VE ÜYE ÜLKELERDE ENFLASYON

AB'de ise enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,7 arttı.

Avrupa Merkez Bankasının enflasyon hedefi orta vadede yüzde 2.