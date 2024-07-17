Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentileri, haziranda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.