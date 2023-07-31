Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri, temmuzda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.