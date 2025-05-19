Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2'de sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı. Mart ayında da aynı oranda gerçekleşen enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

AYLIK ENFLASYONDA ARTIŞ VAR

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.

EN YÜKSEK ENFLASYON HİZMET SEKTÖRÜNDE

Nisan ayında enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek artış yüzde 1,8 ile hizmetlerde görüldü. Gıda, alkol ve tütün ürünleri yüzde 0,57, enerji dışı sanayi ürünleri yüzde 0,15 arttı; enerji ürünleri ise yüzde 0,35 oranında geriledi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENFLASYON GERİLEDİ

AB genelinde yıllık enflasyon martta yüzde 2,5 iken, nisanda yüzde 2,4’e geriledi. AB’de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

EN YÜKSEK ENFLASYON ROMANYA’DA

AB uyumlu verilere göre nisanda yıllık enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler yüzde 4,9 ile Romanya, yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 4,2 ile Macaristan ve yüzde 4,1 ile Hollanda oldu.

Nisan ayında Almanya ve İspanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,2 olarak ölçülürken, İtalya’da yüzde 2, Fransa’da ise yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.