Avro Bölgesi’nde düşük enflasyon beklentisi var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonunun önümüzdeki yıl ECB’nin yüzde 2’lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu belirtti.

Lagarde, “Ekonomik faaliyete ilişkin son göstergeler bir miktar aşağı yönlü sürpriz yaptı ve finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam etmektedir.” ifadesini kullandı. Lagarde, “Enflasyonla ilgili gelen bilgiler dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin çoğu göstergelerin son aylarda kademeli olarak ılımlı seyrettiğini aktaran Lagarde, “Ancak, özellikle ücretlerden kaynaklanan güçlü fiyat baskıları ile yurt içi enflasyon yüksek seyretmeye devam etmektedir. Ücret artışı güçlü olmaya devam etmiştir” dedi. ECB, 17 Ekim’de zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. ECB, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.