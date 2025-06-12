Avro/dolar paritesi 7 haftanın en yüksek seviyesinde

Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi gün içerisinde 1,1539'a kadar çıkarak 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dönemde ABD'de faiz indirimlerine devam edileceğine ilişkin spekülasyonların artmasının ardından avro, dolar karşısında yükselmeye devam ediyor.

Avro/dolar paritesi gün içinde 1,1539 dolara kadar çıkarak 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Parite saat 11.30 itibarıyla 1,1534 seviyesinden işlem gördü.

TİCARET ANLAŞMASI VE ENFLASYON ETKİSİ

Paritedeki yükselişte, ABD'nin Çin ile tarifeler konusunda anlaşması ve ülkede beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha fazla ağırlık vermesine yol açabilecek olması etkili oluyor.

ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin genel olarak fiyat artırıcı etkilerinin şu ana kadar korkulandan daha zayıf olduğunu belirten analistler, bu durumun da Fed'in yakın gelecekte faiz indirimine gitmesini daha olası kıldığını kaydetti.

AVRO/DOLAR PARİTESİNİN TARİHSEL SEYRİ

1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 avro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra avro, dolar karşısında hızla değer kaybetmişti. Ekim 2000'de avro/dolar 0,82 dolara kadar gerilemişti. Avro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazanmıştı. Parite 2008'de 1,6'ya kadar çıkarak rekor kırmıştı.