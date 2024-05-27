Avrupa Altın Ayakkabı'nın sahibi Harry Kane

Bayern Münih'in yıldız santrforu Harry Kane, her sezon Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı'nın bu yılki sahibi oldu.

Avrupa liglerinde 2023/24 sezonu tamamlandı. Harry Kane, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 44 gol kaydederek Avrupa Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Kane, Bundesliga'yı kaydettiği 36 golle zirvede kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Mbappe ile birlikte 8 golle en çok gol bulan futbolcu oldu.

Öte yandan 30 yaşındaki İngiliz süper yıldız, henüz for giydiği herhangi bir takımla kupa kazanamadı. Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Kane'in kulüp düzeyinde de kupa kazanmasına kesin gözüyle bakılsa da 11 yıldır Bundesliga'yı kazanan Bayern Münih, bu sezonu kupasız tamamladı.

PSG'deki kariyerini tamamlayan ve Real Madrid'e gitmesi beklenen Kylian Mbappe ise Fransa Ligi'nde 29 maçta 27 gol attı.

Yarışı üçüncü tamamlayan Erling Haaland ise Premier Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol buldu.