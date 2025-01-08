Avrupa aşırı sağ hayranı Musk’tan endişe ediyor

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Avrupa’daki aşırı sağcı faşist partilere açık destek sunan ve Almanya’dan İngiltere’ye ülke yönetimlerine karşı cephe alan Amerikalı multimilyarder Elon Musk’a tepki büyük. Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u istifaya çağıran ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif’e (AfD) desteğini ilan eden Musk, son olarak da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i hedef almıştı.

Milyarder iş insanı, sahibi olduğu X platformunda, Kral Charles’ın parlamentoyu feshederek ülkeyi seçime götürmesi gerektiği yönündeki bir paylaşım yapmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Musk’ı Almanya’daki seçimlere müdahale etmekle suçladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Musk’ın ABD dışındaki ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinden endişe duyduğunu söyledi.