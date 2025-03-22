Avrupa ayakta

Dış Haberler

Avrupa’nın dört bir yanında İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik eylemler sürüyor. Almanya, İngiltere, Belçika, İtalya gibi farklı ülkelerde on binler, Saray’ın hukuksuzluklarına karşı mücadele için meydanlara indi. CHP yurt dışı birlikleri ile SOL Parti Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Emek Partisi’nin (EMEP) yurt dışı örgütleri İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı dünya çapında mitingler düzenledi.

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LONDRA: HAK, HUKUK, ADALET

İngiltere’de de binlerce kişi, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nin önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, gözaltı kararını protesto ederken, “Hak, hukuk, adalet” sloganı attı. CHP İngiltere Birliği, yarın daha fazla kişinin katılımıyla ikinci bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini bildirirken; tüm demokrasi destekçilerini alana davet etti.

Öte yandan bugün Kanada’nın başkenti Ottowa’da bulunan Parlamento önünde düzenlenecek gösterilere, katılımın yüksek olması beklenirken Hollanda’da pek çok kişinin başkent Amsterdam’ın Dam meydanında toplanacağı bildirildi.

Fotoğraf: Evrensel

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İSPANYA: REJİME BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İspanya’nın Barcelona kentindeki eylemde rejim talimatlı yargı darbesiyle halkın iradesini gaspedildiği belirtilerek Türkçe, İngilizce ve Katalanca taşınan dövizlerde “rejime boyun eğilmeyeceği” vurgulandı. Milano kentindeki gösterilerde de “Susma, sıra sana da gelecek” sloganıyla İmamoğlu’nun gözaltına alınması protesto edildi.

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ALMANYA: KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA

Almanya’nın farklı Münih, Berlin, Stuttgart ve birçok kentinde eylemler sürdü. CHP Almanya tarafından Münih’in ünlü meydanlarından Karlsplatz Stachus’ta düzenlendi. “Kurtuluş yok ya tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Her şey çok güzel olacak” sloganları atıldı.

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HUKUKSUZLUK DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Avrupalı belediye başkanları meslektaşlarına destek mesajları verirken Saray’dan istediğini alan emperyalist güçler örtülü desteklerini yineledi.

Türkiye’deki gelişmelere ilişkin “İç işlerine karışmıyoruz” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin ikinci açıklamasında da çizgisini sürdürdü.

Türkiye’deki süreci “yakından takip etmeyi” sürdürdüklerini kaydeden Bruce “Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve ortaktır. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye'nin temel özgürlükleri, insan haklarını ve çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde hareket etmesini ve şeffaflığı sağlamasını bekliyoruz” dedi. Bruce, “Türkiye’nin, tam bir şeffaflık içinde, adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dâhil olmak üzere temel özgürlükleri ve insan haklarını koruması önemlidir” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov “Başka ülkelerin iç işlerine karışamayız” demişti.

ABD’de 50’den fazla derneği bünyesinde toplayan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ise İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı. ATAA’dan yapılan açıklamada karar, “muhalif sesleri susturmak, özgür yönetimi baltalamak ve Türkiye'deki demokratik kurumları zayıflatmak için endişe verici bir girişim” olarak tanımlandı.

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MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK: TEMEL HAKLARA YÖNELİK TEHDİT

Avrupa ülkelerindeki birçok kentin belediye başkanı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve Türkiye’deki yerel yöneticilere yönelik baskıları kınayan ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya imza atan belediye başkanları arasında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Atina Belediye Başkanı Háris Doúkas, Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, Brüksel Belediye

Başkanı Philippe Close, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri gibi isimler yer aldı.

Yaşananların temel haklara ve yerel yönetimlerin özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulayan belediye başkanları, Türkiye’de vatandaşlarına dayanışma mesajı vererek gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.