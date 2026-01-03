Giriş / Abone Ol
Avrupa Badminton Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası şubat ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Spor
  • 03.01.2026 11:31
  • Güncelleme: 03.01.2026 11:32
Kaynak: Spor Servisi
Avrupa Badminton Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
AA

2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 11-15 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki prestijli organizasyonları arasında gösterilen şampiyona, Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8'er milli takım, "Avrupa takımlar şampiyonu" ünvanı için korta çıkacak.

Ev sahibi Türkiye, kadınlarda Bulgaristan, Fransa ve Çekya; erkeklerde ise Fransa, Almanya ve İsveç ile 2. Grup'ta yer alıyor.

