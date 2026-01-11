Avrupa basını Matteo Guendouzi'yi konuşuyor

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta hem gol sevinci yaşadı hem de kupa kaldırdı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de yıldızlaşan Fransız orta saha, performansıyla Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Derbiye ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Guendouzi, attığı golle maçın kilidini açarken karşılaşmanın da en iyi oyuncusu seçildi. Sarı-lacivertli ekibe şampiyonluğu getiren diğer gol ise Jayden Oosterwolde’den geldi.

Avrupa medyası, Guendouzi’nin Fenerbahçe kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptığını vurguladı. İtalyan basınından Sportsmediaset, “Guendouzi Fenerbahçe’de rüya gibi bir başlangıç yaptı: Galatasaray’a karşı gol ve kupa” ifadelerini kullanırken, La Gazzetta dello Sport ise Fransız yıldızın derbide “anında parladığını” yazdı.

Corriere dello Sport, Guendouzi’nin golünü “ceza sahası dışından durdurulamaz bir şut” olarak tanımlarken, İngiliz Sky Sports da 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye’deki ilk maçında tüm dikkatleri üzerine çektiğine dikkat çekti.

Fransız basınından L’Equipe ise Guendouzi’nin son günlerini “Lazio’ya veda, Fenerbahçe’ye transfer ve Galatasaray derbisinde gol” başlığıyla özetleyerek, yıldız oyuncunun yaşadığı yoğun ve çarpıcı haftaya vurgu yaptı.