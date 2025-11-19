Avrupa basını Milli Takım'a övgüler yağdırdı

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Sevilla’da oynanan ve 2-2 tamamlanan İspanya–Türkiye karşılaşması, Avrupa’nın önde gelen spor gazetelerinde geniş yankı uyandırdı. İspanya'nın rekorunu, Türkiye'nin direncini ve Altay Bayındır’ın kalecilik performansını öne çıkaran yorumlar dikkat çekti.

İspanyol Marca, “Rekorla Dünya Kupası’na” manşetiyle çıktığı haberinde İspanya’nın elemelerde yenilmeden art arda 13. kez Dünya Kupası bileti aldığını vurguladı. Haberde, İspanya’nın resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 31’e çıkardığı ve bunun İtalya’nın rekoruna denk geldiği hatırlatıldı. Gazete ayrıca, “Türkiye ilk golle canlandı, İspanya’yı zor durumda bıraktı. İkinci yarının başındaki gol ise tam bir şoktu” ifadelerine yer verdi.

"HAKLI SEVİNÇ"

Marca, İspanya’nın grubu gol yemeden bitiremediğine dikkat çekerek, “Deniz Gül seriyi bozdu, ama tek cezalandırma bu olmadı. Salih Özcan’ın füzesi skoru tersine çevirdi, Türkler haklı bir sevinç yaşadı” görüşünü aktardı.

İspanyol AS ise “Gösterişsiz Mutluluk” başlığını tercih etti. Haberde, beraberliğin can sıkıcı olduğu ancak İspanya’nın genel olarak Dünya Kupası yolunda en güçlü adaylardan biri olduğu savunuldu. Gazete, Altay Bayındır’ı öne çıkararak, “Olmo iki kez gole yaklaştı ama Altay ‘Buradan geçemezsin’ dedi.” yorumunda bulundu. Ayrıca Türkiye’nin ikinci golünün İspanya’ya ders niteliğinde olduğu vurgulandı.

Bir başka İspanyol gazetesi El País, karşılaşmayı “İspanya bir anlığına ölümlülüğü tattı” ifadeleriyle değerlendirdi. Gazete, İspanya’nın eleme grubunda ilk kez gol yediğini ve Türkiye’nin ilk maça kıyasla çok daha güçlü bir performans ortaya koyduğunu yazdı.

ALTAY'A TAM NOT

Karşılaşmaya dair en dikkat çekici övgü ise İtalya’dan geldi. La Gazzetta dello Sport, maç haberini “Türkiye, İspanya’yı durdurdu” başlığıyla verirken milli kaleci Altay Bayındır’a ayrı bir paragraf açtı.

Gazete, Altay’ın üst düzey performansını şu sözlerle aktardı: “Dani Olmo ilk golden hemen sonra Manchester United kalecisi Bayındır’a takıldı. Türk kaleci iki mükemmel şutu çıkardı, ardından Fabian Ruiz’in tehlikeli vuruşunda da harikalar yarattı.”

Maç boyunca kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır, özellikle İspanyol basınının detaylı övgülerinin ardından La Gazzetta’da da manşet seviyesinde kendine yer buldu.