Avrupa basınında gündem Galatasaray

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u RAMS Park’ta 5-2 mağlup eden Galatasaray, sadece skorla değil ortaya koyduğu oyunla da Avrupa’nın gündemine oturdu.

İlk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda fırtına gibi esen sarı-kırmızılılar, özellikle son bölümde rakibini adeta sahadan sildi.

Karşılaşmanın ardından Avrupa basınında kullanılan ifadeler, Juventus cephesinde yaşanan çöküşün boyutunu gözler önüne serdi.

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, “Galatasaray’a karşı tarihi rezalet, rövanşta mucize gerekiyor” başlığını atarken, La Gazzetta dello Sport “Galatasaray, Juventus’u 5-2’lik skorla ezdi” ifadelerini kullandı. Corriere della Sera ise maçı “Juventus için kabus gibi bir ikinci yarı” sözleriyle değerlendirdi.

"KALECİSİZ OYNUYORUZ"

İtalya’da eleştirilerin odağında sadece skor değil, Juventus’un savunma zaafları ve kaleci performansı da vardı. Tuttosport, “Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio perişan halde” yorumuyla tepkisini sert bir dille dile getirdi. Corriere dello Sport ise Noa Lang’ın iki golüne vurgu yaparak, “Juventus sayısız hata yaptı, Türkiye’de felaket bir sonuç yaşadı” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın diğer ülkelerinde de tablo farklı değildi. İspanyol basınından Marca, “Galatasaray’ın 5’lik darbesi Juventus’u nakavtın eşiğine getirdi” manşetini atarken, AS gazetesi RAMS Park atmosferine dikkat çekti: “İstanbul’daki ateş Juventus’u yaktı.” Alman Bild gazetesi ise sonucu tek cümleyle özetledi: “5-2! Galatasaray, Juventus’u parçaladı.”

"GALATASARAY SAHADAN SİLDİ"

Fransız Foot Mercato, sarı-kırmızılıların ikinci yarıdaki oyununu “sahadan silme” olarak tanımlarken, Portekiz’in önde gelen spor gazetesi A Bola, “Felaket bir ikinci yarı Juventus’u turdan çok uzağa itti” yorumunu yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında 10 kişi kalan Juventus'u nefes kesen bir mücadeleyle 5-2 mağlup etti" başlığını attı. Galatasaray'ın maçta üstün bir performans sergilediği belirten haber ajansı, "Noa Lang ve Gabriel Sara, göz kamaştırıcı bir oyunla maçın yıldızları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli haber ajansı AP, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus'u farklı bir skorla mağlup etti" başlığını atarak "Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2'lik nefes kesen bir geri dönüş zaferiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin eşiğine getirdi." ifadelerini kullandı.

BILD: "GALATASARAY, JUVE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ"

Alman Bild Gazetesi, "5-2! Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti" başlığıyla maçın ikinci yarısında Juventus'un dağıldığını belirterek ikinci yarının tamamen Türkiye Süper Ligi liderinin kontrolünde olduğunu kaydetti. Bild, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unun ilk ayağında Juventus'u domine etti." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol Marca Gazetesi, "Galatasaray'ın beş golle aldığı farklı galibiyet, Juventus'u elenme tehlikesinin eşiğine getirdi." başlığını atarak, "Galatasaray, ikinci yarıdaki muhteşem performansının ardından (5-2) son 16 turuna bir adım daha yaklaştı." ifadesini kullandı.

Fransız L'Equipe Gazetesi, "Galatasaray ikinci yarıda Juventus'u alt etti. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü." sözleriyle tarihi maçı okurlarına duyurdu.