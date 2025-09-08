Giriş / Abone Ol
Avrupa Basketbol Şampiyonası | Türkiye - Polonya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye - Polonya Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar belli oldu.

  • 08.09.2025 13:10
  • Giriş: 08.09.2025 13:10
  • Güncelleme: 08.09.2025 13:10
Foto: Depophotos

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (Eurobasket 2025) İsveç'i yenerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Polonya oldu. Peki Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:

TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ SONUÇLARI

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugüne kadar oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

  • 27.08.2024 – Letonya 73 - Türkiye 93
  • 29.08.2024 – Türkiye 92 - Çek Cumhuriyeti 78
  • 30.08.2024 – Türkiye 95 - Portekiz 54
  • 01.09.2024 – Estonya 64 - Türkiye 84
  • 03.09.2024 – Türkiye 95 - Sırbistan 90

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Türkiye - Polonya Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'de oynanacak.

TÜRKYİE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek final maçının TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Maç saatine yaklaştıkça yayın bilgisi güncellenecektir.

