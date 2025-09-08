Avrupa Basketbol Şampiyonası | Türkiye - Polonya maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Türkiye - Polonya Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar belli oldu.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (Eurobasket 2025) İsveç'i yenerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Polonya oldu. Peki Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:
TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ SONUÇLARI
Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugüne kadar oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
- 27.08.2024 – Letonya 73 - Türkiye 93
- 29.08.2024 – Türkiye 92 - Çek Cumhuriyeti 78
- 30.08.2024 – Türkiye 95 - Portekiz 54
- 01.09.2024 – Estonya 64 - Türkiye 84
- 03.09.2024 – Türkiye 95 - Sırbistan 90
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?
Türkiye - Polonya Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'de oynanacak.
TÜRKYİE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek final maçının TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Maç saatine yaklaştıkça yayın bilgisi güncellenecektir.