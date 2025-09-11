Avrupa Basketbol Şampiyonası | Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN TURNUVA KARNESİ

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI YARIN

Arena Riga'da oynanacak Türkiye - Yunanistan Avrupa Basketbol Şampiyonası Yarı Final karşılaşması (Eurobasket 2025) 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.