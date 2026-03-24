Avrupa basketbolunda Türkiye fırtınası

Ülke basketbolu, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında ortaya koyduğu dengeli ve istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Erkeklerde ve kadınlarda farklı organizasyonlarda yoluna devam eden temsilciler, sezonun kritik aşamasına girilirken önemli bir konumda bulunuyor.

EUROLEAGUE'DE FENERBAHÇE FIRTINASI

Euroleague’de Fenerbahçe, sezon başından bu yana sergilediği oyunla liderlik koltuğunu koruyor. 32 maçta elde ettiği 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Final Four yolunda avantajlı bir görüntü çiziyor.

Anadolu Efes ise beklentilerin uzağında kalarak alt sıralarda yer aldı.

Eurocup'ta ise Türkiye adına dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom’un yarı finale yükselmesiyle birlikte organizasyonda en az bir Türk takımının finalde yer alması kesinleşti. Bu durum, kulüpler düzeyinde rekabet gücünün arttığını gösteren önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

KADIN BASKETBOLUNDA DA AYNI ETKİ

FIBA'nın organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, çeyrek finalde Tenerife karşısında Final Four bileti arayacak. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında ortaya koyduğu performansı bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

Kadınlarda ise iki kulüp Euroleague'de yoluna güçlü şekilde devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Altılı Final’de mücadele edecek. Her iki takım da sezon boyunca sergiledikleri performansla final potasında yer alabileceklerini gösterdi.

Öte yandan Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Eurocup'ta finale yükselerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı. Mersin temsilcisi, şampiyonluk için Athinaikos ile karşı karşıya gelecek.