Avrupa Belediye Başkanları heyetinden İmamoğlu'na ''Özel Demokrasi Ödülü''

Avrupa Belediye Başkanları (Eurocities) heyeti, perşembe günü 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

7 belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısından oluşan 10 kişilik Eurocities heyeti, perşembe sabahı İBB'yi ziyaret ederek, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” verecek ve ardından da basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasını Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev yapacak.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan basın açıklaması sonrası heyet Silivri’de bulunan cezaevine giderek Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek. Heyet, ziyaret sonrası cezaevi önünde bir basın açıklaması daha yapacak.

Eurocities heyeti şu isimlerden oluşuyor:

“Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı, Vasil Terziev, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı, Tomislav Tomašević, Zagreb Belediye Başkanı, Haris Doukas, Atina Belediye Başkanı, Dominic Fritz, Timișoara Belediye Başkanı, Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı, Gergely Szilveszter Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı, Arnaud Ngatcha, Paris Belediye Başkan Yardımcısı, José Francisco Herrera Antonaya, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü, André Sobczak, Eurocities Genel Sekreteri”