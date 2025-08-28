Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmek isteyen Avrupalı Belediye Başkanları (Eurocities) heyetinin talebi reddedildi.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, bugün Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan tarafından karşılanan başkanlar İBB binasını ziyaret etti.

Nuri Aslan, belediye başkanlarını karşılamasının ardından yaptığı açıklamada, Avrupalı Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etme talebi Adalet bakanlığı tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

7 belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısından oluşan 10 kişilik Eurocities heyeti, Silivri’de Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu 28 Ağustos'ta ziyaret etme kararı almıştı.

Ekrem İmamoğlu’na "Özel Demokrasi Ödülü" vermeyi planlayan heyet, ardından da basın açıklaması yapacaktı.

Eurocities heyeti şu isimlerden oluşuyor:

"Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı, Vasil Terziev, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı, Tomislav Tomašević, Zagreb Belediye Başkanı, Haris Doukas, Atina Belediye Başkanı, Dominic Fritz, Timișoara Belediye Başkanı, Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı, Gergely Szilveszter Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı, Arnaud Ngatcha, Paris Belediye Başkan Yardımcısı, José Francisco Herrera Antonaya, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü, André Sobczak, Eurocities Genel Sekreteri"