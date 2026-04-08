Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Polonya’da başladı

Avrupa’nın en geniş katılımlı satranç organizasyonlarından biri olan Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, Polonya’nın Katowice kentinde başladı. 43 ülkeden 502 sporcunun katıldığı turnuvada ilk tur karşılaşmaları oynandı.

Türkiye, aralarında büyükustalar Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal ve Emre Can’ın da bulunduğu 32 sporcu ile organizasyonda temsil ediliyor. Kadroda ayrıca Işık Can ve Cem Kaan Gökerkan da yer alıyor.

Toplam 11 tur üzerinden oynanacak şampiyona, 19 Nisan’da yapılacak son tur müsabakalarının ardından tamamlanacak. Turnuvada alınacak dereceler, uluslararası sıralama ve unvan yarışında da belirleyici olacak.