Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusunu 'terör örgütü' ilan etti

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 'Baskıya yanıtsız kalınamaz' diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan ettiğini duyurdu.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmeniz gerekir" diye konuşmuştu.