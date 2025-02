Avrupa Birliği'nden 6 Şubat mesajı: "Kayıpların acısı çok taze"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş’ta 2 büyük deprem meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş’ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu. Resmi verilere göre, 53.537 kişi hayatını kaybederken, 107.213 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 38.901 olarak açıklandı.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri kentlerde anılıyor. Felaketin ikinci yılında Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenirken Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da bir anma mesajı paylaştı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türkiye’de yaşanan, Türk vatandaşlarına ve etkilenen bölgede yaşayan herkese tarifsiz acı ve ıstırap getiren yıkıcı depremin üzerinden iki yıl geçti. Avrupa Birliği olarak Türkiye’nin yanında yer aldık; deprem bölgesine kurtarma ekipleri gönderdik ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için uluslararası mali yardımları seferber ettik. Ancak, çabaların henüz sona ermediğinin de farkındayız. Aksine depremin yarattığı zorluklar ve olumsuz koşullar yüzünden hala acı çeken insanlara destek olmak için dayanışma ve yardım faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. Çünkü kayıpların acısı hala çok taze. Normal yaşama geri dönülmesi ve iyi yaşam koşullarının yeniden sağlanması için dostlarımızı ve ortaklarımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Türkiye için Avrupa dayanışmasını ve Avrupa Birliği'nin desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum"

🇪🇺🤝🇹🇷 Two years after the devastating earthquakes, Head of the Delegation of the European Union to Türkiye Ambassador Thomas Hans Ossowski says that the EU will continue to stand in solidarity with Türkiye.https://t.co/orrvvQybPS@eu_eeas @eu_enlargement_ pic.twitter.com/FC4N49qIUf