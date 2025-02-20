Avrupa Birliği'nden Donald Trump'a Zelenski yanıtı
AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, "Başkan Zelenkski, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye yönelik ifadelerine yanıt verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin demokratik yollarla seçildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.
De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.
"UKRAYNA, PUTİN RUSYA'SI DEĞİLDİR"
Sözcü, şunları ifade etti:
"Başkan Zelenkski, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."
TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Trump, dün (19 Şubat Çarşamba) Zelenski'yi Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" ifadesini kullanmıştı.