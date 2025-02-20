Avrupa Birliği'nden Donald Trump'a Zelenski yanıtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye yönelik ifadelerine yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin demokratik yollarla seçildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.

De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, şunları ifade etti:

"Başkan Zelenkski, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."