Avrupa Birliği'nden HTŞ açıklaması: 'Terör listesi' detayı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin henüz Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçmediğini, bunun için sözlerini ve eylemlerini değerlendireceğini söyledi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü El Anouni, günlük basın toplantısında "Heyet Tahrir Şam'la iletişime geçme konusunda pozisyonunuz nedir?" sorusunu yanıtladı.

El Anouni, Heyet Tahrir Şam'ın ve bağlantılı kişilerin AB'nin terör listesinde olduğunu anımsatarak, "Daha büyük sorumluluklar üstlendikçe sadece sözlerini değil, eylemlerini de değerlendirmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Sözcü, bu aşamada terör listesinde herhangi bir değişiklik planlanmadığını kaydetti.

⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Cihatçılar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illeri ele geçirmişti.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Esad yönetimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek devrilmişti.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esad başkentten ayrılmıştı.