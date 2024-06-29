Avrupa Birliği'nden İsrail'in Batı Şeria planına tepki

AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı. Konuya ilişkin açıklamada, bu adımın barış çabalarını baltalamaya yönelik başka bir kasıtlı girişim olduğuna vurgu yapıldı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamada, bu adımın barış çabalarını baltalamaya yönelik başka bir kasıtlı girişim olduğu vurgulandı.

AB liderlerinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında 5 karakolun yasallaştırılmasına ilişkin ifadelerini şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'e yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesine yönelik bu adımdan geri dönme çağrısı yapıldı.

"AB 1967 SINIRLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ TANIMAYACAK"

Açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, taraflarca mutabık kalınmadığı sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır" ifadesine yer verildi.

Filistin yönetimini zayıflatan eylemlere son verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail tarafından alıkonulan gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki hizmetlerin devamlılığını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi.