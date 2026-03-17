Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni hamle

Avrupa Birliği (AB) Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kazakistan'da temaslarda bulunan O'Sullivan, başkent Astana'daki AB Misyon Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi.

O'Sullivan, AB ile işlem yapması kısıtlanan çok sayıda Rus bankasının diğer ülkeler üzerinden finansal ağlar kurmaya çalıştığına işaret ederek "Ancak biz dikkatli bir şekilde hareket ediyor ve dünya genelindeki bankaların yaptırımları atlama ihtimali olan faaliyetlerini titizlikle takip ediyoruz" dedi.

