Avrupa Birliği'nden Trump'a 'Grönland' çıkışı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme yönündeki açıklamalarına yanıt olarak, Birliğin Danimarka'ya "tam destek verdiğini" belirtti.

Euronews'in sorularını yanıtlayan Costa, Danimarka'nın toprak bütünlüğünün AB için "temel bir mesele" olduğunu söyledi.

AB'nin, Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme söylemlerine karşı Danimarka'ya "tam destek" verdiğini vurgulayan Costa, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta olduğu gibi, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaya hazırız" dedi.

Costa, "AB üyesi bir devletin toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda bu ilkeleri (ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü) savunmaktan vazgeçmemeliyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi Danimarka'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının istikrarı bizim için çok önemli bir konudur" diye konuştu.

"DANİMARKA EGEMEN BİR DEVLETTİR"

Grönland'ın Danimarka'ya bağlı olduğuna dikkati çeken Costa, "Danimarka egemen bir devlettir. Danimarka kendi çıkarlarını belirler ve AB, Danimarka'yı destekleyecektir" ifadesini kullandı.

Costa, uluslararası hukuka uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Spekülasyon yapmayacağız. Doğal olarak bu ihtilafın çatışmaya dönüşmemesini ve eğer bir çatışma varsa da müttefikler arasında olması gerektiği gibi dostane şekilde çözülmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ÇIKARLARINI KORUYACAK"

Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergilerini artırma açıklamalarına da değinen Costa, yeni ABD yönetimiyle "yapıcı bir diyalog" kurmayı umduğunu belirtti.

Costa, "ABD nasıl kendi çıkarlarını korumak istiyorsa, AB de şirketlerinin, vatandaşlarının ve Birliğimizin çıkarlarını koruma sorumluluğuna sahiptir. Bu diyalog normal ve sakin bir şekilde, kaygı duymadan gerçekleşmelidir" temennisini paylaştı.

Trump’ın göreve başlamasından bu yana ikili arasında hala iletişim kurulmamış olması dikkati çekerken, Costa, AB’nin ABD ile "iyi ilişkileri sürdürme arzusunda" olduğunu ifade etti.

Costa, AB-ABD diplomasisinin "medyada yer alan kamuoyu açıklamalarıyla yürütülmemesi ve spekülasyonlardan etkilenmemesi gerektiğini" vurgulayarak, Brüksel'in ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için "elinden geleni yapacağını ve gerektiğinde karşılık verme hakkını saklı tutacağını" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Danimarka Krallığı'na bağlı iki otonom bölgeden biri olan Grönland, Faroe Adaları ile birlikte Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savunmuştu. 20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Trump, Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getirmeye devam ediyor.