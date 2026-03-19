Avrupa Birliği'nden Türkiye’ye SEPA üyeliği teklifi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, AB'nin geçen ay Türkiye'ye entegrasyon çabalarını artırmak ve yurt dışına para gönderenlerin maliyetlerini düşürmek amacıyla ortak bir ödeme sistemine katılması teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Vilcinskas, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri marta Kos'un bu teklifi, şubat ayında Ankara'da bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirtti.

AB'ye göre, 41 ülkeyi kapsayan Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA), sınır ötesi euro ödemelerini yurt içi işlemler kadar ucuz, hızlı ve güvenli kılıyor. Sisteme geçen yıl dâhil olan Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi daha küçük aday ülkelerin bu sayede yaklaşık 500 milyon euro tasarruf edebileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI NETLİK KAZANMADI

Vilcinskas, "SEPA, aday ülke ve AB'nin önemli ticari ortağı olan Türkiye'nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirmek için değerli bir fırsat sunabilir. Sınır ötesi euro transferlerini yurt içi işlemler kadar hızlı ve ucuz hâle getirerek Türk işletmeleri, tüketicileri ve diasporası için yıllık bazda ciddi tasarruf imkanı sunabilir" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin konuya yaklaşımı henüz netlik kazanmadı. Kos'un 6 Şubat'taki ziyareti sırasında Türkiye'ye teklifin iletildiğini doğrulayan bir Türk diplomasi kaynağı, SEPA konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetki ve eş güdümünde olduğunu, bakanlığın ise konuyla ilgili bir görüş belirtmediğini ifade etti.

SEPA sistemine geçilmesi durumunda, Türk bankaları transfer ücretlerinden elde ettikleri gelirlerin bir kısmını kaybedebilir. Şu anki sistemde, Western Union verilerine göre Türkiye ile Avrupa arasındaki bin ila 5 bin euroluk bir transferin maliyeti 40 euroyu bulabiliyor.

Yıllık 200 milyar euroyu aşan ticaret hacmiyle Avrupa, Türkiye'nin en büyük ticari ortağı konumunda. Üyelik müzakerelerinin yıllardır fiilen durmuş olması sebebiyle her iki taraf da Gümrük Birliği'ni modernize etmek ve ekonomik bağları canlandırmak istiyor.