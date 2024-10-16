Avrupa Birliği'nden "X" kararı

Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformunun daha katı kurallara tabi olan "eşik bekçisi" sınıflandırmasına girmediğini bildirdi.

AB Komisyonu, Elon Musk'un sahip olduğu X'in Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "temel" platform olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin mayıs ayından beri X platformunun konumuna ilişkin piyasa incelemesi yaptığı anımsatılarak, X'in temel platform statüsü için gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.

PLATFORMLAR KATI YÜKÜMLÜLÜKLERE TABİ TUTULUYOR

AB'nin dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.

Bu şekilde sınıflandırılan platformların, rekabeti artıracak, tüketicilere daha fazla seçenek sunacak, hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve kendi hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutmasını önleyecek yeni kurallara uyması gerekiyordu.

"Eşik bekçisi" konumundaki firmalara, kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.