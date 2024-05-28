Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, Suriye Devleti'ne yönelik yaptırımları 1 Haziran 2025'e kadar uzattı. Yaptırım listesinde 316 kişi ve 86 kuruluş bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Suriye Devleti'ne yönelik mevcut yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre kısıtlayıcı tedbirler, 1 Haziran 2025'e kadar devam edecek.

AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişi ile bir kişiyi daha listeden çıkardı.

Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 316 oldu. Listede ayrıca 86 kuruluş bulunuyor.

AB'nin Suriye yaptırımları 2011'de yürürlüğe girmişti.

Petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor.