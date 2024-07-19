Avrupa Birliği’ni ‘askerileştirme’ sözüyle seçildi

Avrupa’yı “savunma birliği” haline getirme sözü veren Ursula von der Leyen, AP’de yapılan oylamada yeniden beş yıllığına AB Komisyonu Başkanı seçildi.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu alarak bir dönem daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı oldu.

Oylama öncesi AP’deki ikinci büyük grup olan Sosyalistler ve Sosyal Demokratlar (S&D) ile Yeşillerin destekleyeceğini açıkladığı von der Leyen, parlamentodaki 701 milletvekillinden 401’inin oyunu aldı. AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği Alman siyasetçi, 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerilmişti.

Sosyalist ve komünist partilerin oluşturduğu Sol grup (The Left), AB Adalet Divanı'nın Komisyon'un aşı alım anlaşmalarında şeffaf davranmadığı kararı ardından von der Leyen’in ikinci bir dönemi “hak etmediğini” belirtti.

‘SAVUNMA BİRLİĞİ’

Oylama öncesi AB’nin gelecek 5 yılı için programını tanıtan von der Leyen, NATO işbirliğinde “Avrupa Savunma Birliği” kurulması, Avrupa Hava Kalkanı dahil birçok askeri proje gerçekleştirilmesi hedefini açıkladı. Von der Leyen, 800 milyar avroluk devasa çevreci politikaları devam ettirme vaadinin yanı sıra Ukrayna'ya tam desteğin devam etmesi ve askeri yapılanma ile savunmaya odaklandı.

Göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içerisinde Avrupa Komisyonu'ndaki meslektaşlarıyla birlikte “Avrupa Savunmasının Geleceğine İlişkin Beyaz Kitap” sunmayı vaat eden von der Leyen, belgenin AB'de savunmaya yönelik yeni bir yaklaşımın ilkelerini ortaya koyacağı ve bu bağlamda gerekli yatırım alanlarını listeleyeceğini ekledi.

ORBAN’A ELEŞTİRİ

Avrupa'nın "ne içeriden ne de dışarıdan" parçalanmasına izin vermeyeceğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupalı yaşam biçimini yok edecek demogoglar ve aşırılıkçılara" karşı uyarıda bulunarak AP'deki "tüm demokratik güçlerle" işbirliği sözü verdi. "Rusya'nın Avrupa'ya ve Batı'nın yumuşamasına güvendiğini" kaydeden von der Leyen, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın Moskova’yı ziyaretine ilişkin “Bu sözde 'barış misyonu' bir yatıştırma misyonundan başka bir şey değildi” dedi.