Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları, Almanya hariç haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 458,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.853 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.506 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.327 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 28.250 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.429 puanda bulunuyor.
Cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1,0948 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay bir seyirle 1,0950'de dengelendi.