Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü gününde Almanya hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 düşüşle 440,08 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 7.412,45 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyrederek 6.997,05 puanda kaldı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,17 gerileyerek 27.435,59 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 15.099,92 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,051 seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 0,9 puan azalışla 53,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ta ise eylülde hizmet sektörü PMI nihai verisi 49,3 seviyesine gerileyerek son 8 ayın en zayıf performansı görüldü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dahil pek çok merkez bankası enflasyona karşı şahin duruşunu sürdürürken, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi 12 yılın ardından yeniden yüzde 3'ü aştı. ABD'de, dün, 30 yıllık tahvil getirilerinin 2007'den beri en yüksek seviyeye ulaştığı açıklanmıştı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, perakende satışlarda aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 1,2 düşüş görüldü.