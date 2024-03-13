Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 507,33 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 7.772,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 8.137,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarak 33.885,43 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,02 azalarak 17.961,38 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,096 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerine odaklandı.

İngiltere ekonomisi ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti. İngiltere ekonomisi Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.​​​​​​​

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında aralık ayına göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 düştü.