Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 455,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 15.724 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.406 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 9.373 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 7.217 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 28.490 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,2 artışla 1,0800 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0760 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmesi yatırımcıların odağına yerleşti.

Bir süredir ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir dizi teşviklerin duyurulduğu Çin'de bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etti. Ülkede, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Dün Londra'da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan ECB Başkanı Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, Lagarde'ın konuşmalarından alınacak sinyallerin, ECB'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.