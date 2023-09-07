Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 452,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.682 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.387 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.287 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 7.179 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 28.024 puanda bulunuyor.
Dün, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0727 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1,0710 seviyesinde işlem görüyor.