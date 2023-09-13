Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 453,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.655 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.517 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.361 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 7.230 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 28.544 puanda bulunuyor.
Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.