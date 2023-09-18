Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 460 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.861 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde yatay seyirle 7.712 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 7.343 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 28.864 puanda bulunuyor.
Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.0660 seviyesinden kapanan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle aynı seviyede seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarını açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağını hatırlatan analistler, dikkatlerin, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallere çevrildiğini bildirdi.
BoE'nin ise politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.