Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 452,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.542 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.659 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.480 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 7.230 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise önceki kapanışına paralel 28.580 puanda bulunuyor.
Cuma gününü yatay bir seyirle 1,0660 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, haftaya yüzde 0,1 artışla 1,0650 seviyesinden başladı.