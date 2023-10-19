Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 442,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.084 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 7.528 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 6.905 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 9.129 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 27.836 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0540 seviyesinde seyrediyor.
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