Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 435,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 14.903 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7.460 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 6.834 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 9.055 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kayıpla 27.471 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0570 seviyesinde seyrediyor.
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