Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 17.079 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.704 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 31.630 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 9.920 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 7.751 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0780 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirtti.
Avrupa'da da bu hafta gözler Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrildi.
Analistler, geçen hafta bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini anımsatarak, perşembe günü Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Avro Bölgesi'nde ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,4 gerilemesi beklenirken, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış kaydedeceği öngörülüyor.
Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, enflasyon verileri sonrası fiyatlamalarda değişiklik olabileceğini de anımsattı.